DAX25.794 -0,1%Est506.388 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3000 ±0,0%Nas26.121 +1,1%Bitcoin55.169 -1,4%Euro1,1429 -0,1%Öl72,97 +1,3%Gold4.129 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen im Minus -- TKMS erhält größten Auftrag der Unternehmensgeschichte -- Samsung vermeldet Rekordgewinn -- Rivian, LG Energy, AMD, Infineon, SpaceX im Fokus
Top News
Rivian-Aktie nach millionenschwerer Kapitalerhöhung auf Talfahrt Rivian-Aktie nach millionenschwerer Kapitalerhöhung auf Talfahrt
BP-Aktie im Plus: Verkauf von Bay-du-Nord-Anteilen an Equinor besiegelt BP-Aktie im Plus: Verkauf von Bay-du-Nord-Anteilen an Equinor besiegelt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen: Kursverluste

07.07.26 09:07 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag noch etwas weiter nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am frühen Vormittag um 0,23 Prozent auf 126,25 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,97 Prozent.

Am Morgen richteten sich die Blicke auf Daten zur deutschen Industrieproduktion, die sich im Mai besser als erwartet entwickelt hatte. Die Gesamtproduktion stieg im Vergleich zum Vormonat April saison- und kalenderbereinigt um 0,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Allerdings wurde der monatliche Anstieg der Produktion im Verarbeitenden Gewerbe im April von 0,4 Prozent auf 0,2 Prozent nach unten revidiert.

"Die allmähliche Belebung in der Industrie setzt sich fort. Das ist nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass diese Zahlen noch in die Phase des Iran-Krieges fallen, in der die Unsicherheit besonders groß war", schrieb Volkswirt Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg in einer ersten Einschätzung. Für das zweite Quartal seien die bislang vorliegenden Daten etwas besser als noch vor einigen Wochen gedacht. Vermutlich habe es in Deutschland keinen Rückgang der Wirtschaftsleistung gegeben und das wäre eine gute Nachricht.

Im weiteren Handelsverlauf finden dann am frühen Nachmittag aktuelle Zahlen zur US-Handelsbilanz Beachtung./mis/stk