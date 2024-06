Deutsche Anleihen: Kursverluste am Mittag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,26 Prozent auf 132,22 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,43 Prozent.

Zur Wochenmitte dürften Anleger auf Konjunkturdaten aus Deutschland und Frankreich achten. In Deutschland verschlechterte sich die Konsumstimmung nach Daten des Marktforschers GfK vom Morgen. Die Erholung der vergangenen Monate wurde damit unterbrochen.

Auch in Frankreich trübte sich die Stimmung der Verbraucher etwas ein. Hier könnte auch die am Sonntag anstehende erste Runde der Parlamentswahlen eine Rolle gespielt haben. Die Renditen französischer Staatsanleihen stiegen am Mittwoch stärker als in anderen Ländern der Eurozone .

Finnlands Notenbankchef Olli Rehn geht unterdessen von weiteren Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank (EZB) aus. Die Erwartung der Finanzmärkte zweier weiterer Reduzierungen in diesem Jahr bezeichnete er in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg als "angemessen". Die Währungshüter hatten ihre Geldpolitik Anfang Juni erstmals nach der großen Inflationswelle gelockert.

In den USA stehen am Nachmittag Zahlen vom Immobilienmarkt zur Veröffentlichung an. Aus den Reihen der EZB meldet sich Chefvolkswirt Philip Lane zu Wort./jsl/bgf/jha/