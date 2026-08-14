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Deutsche Anleihen: Kursverluste - Anstieg der Ölpreise belastet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,22 Prozent auf 124,72 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,16 Prozent.

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Belastet wurden die Anleihen durch die zuletzt erneut gestiegenen Rohölpreise. Die weiter angespannte Lage im Nahen Osten sorgt für Verunsicherung und stützt die Inflationserwartungen. Kurz vor dem Verstreichen einer 60-tägigen Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran bleibt die Lage in der faktisch blockierten Straße von Hormus weiter angespannt. Eine nachhaltige Öffnung der Straße von Hormus ist weiterhin nicht in Sicht.

In der Eurozone werden Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal veröffentlicht. "Eine Revision des vorab gemeldeten Quartalszuwachses von 0,4 Prozent wird aber nicht erwartet und so ist auch nicht von einem nennenswerten Einfluss auf die Zinserwartungen auszugehen", schreiben die Experten der Helaba. In den USA werden Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen im Monat Juli veröffentlicht. Diese dürften stark durch die Preisentwicklung an den Tankstellen beeinflusst sein./jsl/jkr/stk