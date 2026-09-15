DAX 25.272 -0,7%ESt50 6.217 -0,7%MSCI World 4.910 -0,5%Top 10 Crypto 10,12 -2,7%Nas 26.186 -0,6%Bitcoin 66.653 -1,7%Euro 1,1534 -0,1%Öl 108,2 +2,4%Gold 4.272 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Deutsche Anleihen: Kursverluste - Erneut gestiegene Ölpreise belasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben angesichts des Anstiegs der Ölpreise erneut nachgegeben. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel am Dienstag um 0,19 Prozent auf 120,06 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg bis auf 3,57 Prozent und erreichte so ein Mehrjahreshoch. In allen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Werbung

Die Ölpreise sind erneut gestiegen und schüren so wiederholt die Inflationserwartungen. "Auch der heutige Handelstag dürfte von den Entwicklungen im Nahen Osten geprägt sein: Eine saudische Pipeline soll für drei bis fünf Wochen ausfallen, und die Huthi-Rebellen haben strategische Inseln vor der Meerenge Bab al-Mandab eingenommen", schreiben die Experten der Dekabank. "Damit verliert Saudi-Arabien seine wichtigste Umgehung der Straße von Hormus, und solange sich der Tankerverkehr dort nicht normalisiert, dürfte der Ölpreis vorerst über der Marke von 100 US-Dollar bleiben."

Im weiteren Handelsverlauf könnten Konjunkturdaten eine Rolle spielen. So werden am Vormittag die Daten der Konjunkturerwartungen des ZEW für Deutschland veröffentlicht. Trotz des jüngsten Höhenflugs der Ölpreise erwarten Volkswirte eine Verbesserung im September.

Die steigenden Rohölpreise schüren die Erwartung auf Leitzinsanhebungen. So hat die Europäische Zentralbank (EZB) bereits in der vergangenen Woche die Zinsen erhöht. Die Finanzmärkte schauen jetzt auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank an diesem Mittwoch. An den Finanzmärkten ist eine Leitzinserhöhung zu 90 Prozent eingepreist. Bei Volkswirten ist das Bild noch uneinheitlich./jsl/stk

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.