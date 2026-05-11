DAX23.975 -1,5%Est505.812 -1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,09 -4,4%Nas25.829 -1,7%Bitcoin68.493 -1,3%Euro1,1731 -0,5%Öl107,4 +2,7%Gold4.668 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 SAP 716460 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Intel 855681 Infineon 623100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt unter 24.000er Marke -- Plug Power mit durchwachsenen Zahlen -- D-Wave, Chip-Aktien, Rheinmetall, Telekom, Aramco, Bayer, Munich Re, Siemens Energy, Novo Nordisk,VW, Wendy's im Fokus
Top News
Waffenruhe in Nahost hängt am seidenen Faden: DAX im Abwärtssog - Unter 24.000er-Marke geschlossen Waffenruhe in Nahost hängt am seidenen Faden: DAX im Abwärtssog - Unter 24.000er-Marke geschlossen
Siemens-Aktie tiefer: Italien-Deal soll wohl Zugsparte stärken Siemens-Aktie tiefer: Italien-Deal soll wohl Zugsparte stärken
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen: Kursverluste - Erneut steigende Ölpreise belasten

12.05.26 17:29 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag belastet durch erneut deutlich gestiegene Ölpreisen nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,34 Prozent auf 124,75 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe legte auf 3,09 Prozent zu.

Die erneut deutlich gestiegenen Rohölpreise schürten Inflationserwartungen und belasteten die Kurse. Eine Leitzinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) wird wahrscheinlicher. Die Öffnung der Straße von Hormus ist nicht in Sicht. Kurz vor der China-Reise von US-Präsident Donald Trump herrscht weiter Ungewissheit über die Zukunft des Iran-Kriegs. Trump stellte die seit fast fünf Wochen dauernde Waffenruhe öffentlich infrage. Grund dafür sei der "dämliche Vorschlag" aus Teheran zur Beendigung des Krieges, sagte er in Washington. "Sie ist so schwach wie nie, nachdem ich diesen Mist gelesen habe." Unterdessen herrscht im Iran großes Misstrauen.

In Deutschland ist die Inflationsrate im April mit 2,9 Prozent auf den höchsten Stand sei Januar 2024 gestiegen. Bei dieser zweiten Schätzung wurde die erste Erhebung bestätigt. Stark gestiegene Energiepreise führten zu dem Anstieg. Weil teure Energie bei Unternehmen die Produktions- und Transportkosten hochtreibt, ist die Sorge groß, dass der Iran-Krieg die gesamte Wirtschaft erfasst und auch die Preise für Lebensmittel und Dienstleistungen hochspringen. Nach Daten des Ifo-Instituts will eine wachsende Zahl von Firmen die Preise anheben, etwa in der Gastronomie und im Einzelhandel.

In allen wichtigen Ländern in Europa legten die Renditen zu. Besonders deutlich stiegen sie aber in Großbritannien. Nach den desaströsen Wahlergebnissen bei den Kommunal- und Regionalwahlen gerät Premierminister Keir Starmer immer stärker unter Druck. Er will allen Rücktrittsforderungen zum Trotz aber Premierminister bleiben - und scheint vorerst damit durchzukommen. Die politische Unsicherheit belastete die Kurse. Die Rendite von dreißigjährigen britischen Staatsanleihen stieg über fünf Prozent und erreichte mit zeitweise 5,81 Prozent den höchsten Stand seit 1998./jsl/he