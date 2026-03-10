DAX23.770 -0,8%Est505.806 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1000 ±0,0%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin59.958 -0,4%Euro1,1608 ±0,0%Öl89,77 -1,8%Gold5.187 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Beiersdorf 520000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Allianz 840400 TUI TUAG50 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 ExxonMobil 852549
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Rheinmetall steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, PayPay, NIO, Porsche, Novo Nordisk, TSMC im Fokus
Top News
Schutz vor dem Tech-Beben: So lassen sich Portfolios laut JPMorgan mit ETFs gegen die KI-Blase schützen Schutz vor dem Tech-Beben: So lassen sich Portfolios laut JPMorgan mit ETFs gegen die KI-Blase schützen
UBS AG veröffentlicht Bewertung: Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Neutral UBS AG veröffentlicht Bewertung: Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Neutral
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen: Kursverluste - EZB will Inflationsschub verhindern

11.03.26 11:12 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch nach der jüngsten Erholung gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,29 Prozent auf 126,59 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 2,89 Prozent.

Wer­bung

Der Iran-Krieg schürt weiterhin Inflationsängste. Dazu tragen die erneut gestiegenen Ölpreise bei. Die höheren Inflationsgefahren könnten sich auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) auswirken. An den vergangenen Tagen hatte sich die Lage vorübergehend etwas entspannt. Jetzt dreht sich die Stimmung wieder, da nicht wie von US-Präsident Donald Trump angedeutet, ein baldiges Ende des Kriegs bevorsteht. "Die letzten anderthalb Tage fokussierten sich die Märkte klar auf positive Nachrichten und ignorierten die negativen", schreiben die Experten der Dekabank. "Das deutet auf eine fortgeschrittene Bereinigung bei der Positionierung hin."

Die Notenbank will nach den Worten der Präsidentin Christine Lagarde einen starken Anstieg der Inflation wegen des Iran-Kriegs verhindern. "Wir werden alles Notwendige tun, um die Inflation unter Kontrolle zu halten", sagte Lagarde am Dienstagabend beim französischen Fernsehsender France 2. Es solle sichergestellt werden, dass die Folgen des Kriegs im Nahen Osten keinen Inflationsschub auslösen werden wie zuletzt in den Jahren 2022 und 2023, als der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die Preise nach oben trieb.

Am Nachmittag werden in den USA noch Zahlen zu den Verbraucherpreisen veröffentlicht. Volkswirte erwarten, dass die Inflationsrate im Februar bei 2,4 Prozent verharren dürfte./jsl/jkr/stk