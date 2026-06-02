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Deutsche Anleihen: Kursverluste - Gestiegene Ölpreise belasten

03.06.26 09:57 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,22 Prozent auf 125,72 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,00 Prozent.

Die Lage im Iran-Krieg bleibt unklar. US-Präsident Trump bekräftigte am Vorabend ungeachtet gegenteiliger Aussagen aus dem Iran, dass die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran über einen Rahmenvertrag andauern. Unterdessen haben die USA und der Iran sich eines der schwersten Feuergefechte seit Beginn der Waffenruhe geliefert.

Die Festverzinslichen reagieren stark auf die Ölpreisentwicklung. Seit Kriegsbeginn Ende Februar sind die Inflationserwartungen deutlich gestiegen. An den Finanzmärkten wird überwiegend erwartet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) in der nächsten Woche ihre Leitzinsen anheben wird. Jüngste Aussagen von EZB-Vertretern deuten auch in diese Richtung./jsl/men