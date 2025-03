Deutsche Anleihen: Kursverluste - Höhere Staatsausgaben erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag erneut gefallen. Die Erwartung deutlich steigender Staatsausgaben belastet die Anleihen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,31 Prozent auf 131,23 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,48 Prozent.

Die Anleihekurse knüpften so an ihre viel deutlicheren Vortagsverluste an. Vor allem die neu geplanten Staatsausgaben für die Verteidigungsindustrie stützten den Euro. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat einen Plan vorgeschlagen, um die Verteidigungsausgaben in Europa massiv zu erhöhen. Insgesamt könne Europa so nahezu 800 Milliarden Euro mobilisieren, sagte von der Leyen in Brüssel. In Deutschland sind große Sondervermögen für Verteidigung und Infrastruktur im Gespräch.

"Vermehrte europäische Verteidigungsausgaben in den kommenden Jahren könnten die Staatshaushalte, und dabei vor allem den deutschen, belasten", heißt es bei der Helaba. "Darüber hinaus können größere Anstrengungen im Bereich Verteidigung und Infrastruktur auch das Wachstum anheizen, während gleichzeitig globale Handelskonflikte die Ausblicke für die wirtschaftlichen Entwicklungen trüben."

So hat US-Präsident Trump angeordnet, die Importzölle auf Waren aus China zu verdoppeln. Die von Trump angekündigten Zölle für Waren aus Mexiko und Kanada sind zudem in Kraft getreten. China und Kanada reagieren auf die neuen US-Importzölle ihrerseits mit Gegenzöllen. Auch Mexiko stellte Gegenmaßnahmen in Aussicht, ließ die genauen Details zunächst aber noch offen. Auch der Europäischen Union hat Trump mit Zöllen gedroht. Die Verunsicherung dürfte also hoch bleiben./jsl/ngu