Deutsche Anleihen: Kursverluste nach deutlichen Vortagsgewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,16 Prozent auf 134,84 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,19 Prozent.

Nach den deutlichen Kursaufschlägen am Dienstag setzte eine kleine Gegenbewegung ein. In den USA hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise im Juli stärker als erwartet abgeschwächt. Die Erzeugerpreise beeinflussen auch die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Weitere Hinweise über das künftige Vorgehen der Fed dürften die am Nachmittag anstehenden Verbraucherpreisdaten für Juli liefern.

Unterdessen ist in Frankreich die Inflation im Juli laut einer zweiten Schätzung etwas stärker gestiegen als zunächst ermittelt. Die Rate kletterte von 2,5 Prozent im Juni auf 2,7 Prozent. Es war eine Bestätigung der Erstschätzung von 2,6 Prozent erwartet worden. Die Aussichten auf baldige Leitzinssenkungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) wurden so ein wenig gedämpft./jsl/jkr/men