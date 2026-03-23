Deutsche Anleihen: Kursverluste - Ölpreise steigen wieder

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag gesunken. Beobachter verweisen auf die Ölpreise, die nach dem deutlichen Rückgang am Vortag wieder gestiegen sind. Der richtungweisende Euro-Bund-Future ging um 0,20 Prozent auf 125,36 Punkte zurück. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,01 Prozent. Am Montag hatte die Rendite mit 3,07 Prozent den höchsten Stand seit 2011 erreicht.

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Die Unsicherheit darüber, wie es im Iran-Krieg weiter geht, ist hoch. Während US-Präsident Donald Trump trotz gegenteiliger Signale aus dem Iran Hoffnung auf ein mögliches Abkommen zur Beendigung des Krieges verbreitet, gehen die Kämpfe vorerst weiter.

Am Dienstag hatte Trump ultimativ angedrohte Angriffe auf iranische Kraftwerke verschoben und dies als Ergebnis "sehr guter und produktiver Gespräche über eine vollständige und endgültige Beilegung unserer Feindseligkeiten" bezeichnet. Dies hatte die Ölpreise nach unten gedrückt, die Inflationssorgen gedämpft und die Anleihekurse vorübergehend gestützt. Allerdings hatte Irans Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf dementiert, dass es Verhandlungen mit den USA gegeben habe. Am Morgen stiegen die Ölpreise auch wieder.

Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat im März nachgegeben. Während sich der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor eintrübte, hellte er sich für die Industrie trotz des Iran-Kriegs auf. "Doch die bessere Beurteilung könnte sogar mit dem Kriegsausbruch zusammenhängen", warnt Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank. "Wie einige von S&P Global befragte Unternehmen angaben, seien vorgezogene Einkäufe aufgrund befürchteter Lieferunterbrechungen vorgenommen worden, was den Auftragseingang verbessert habe."/jsl/jkr/stk