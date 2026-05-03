DAX24.036 -1,1%Est505.767 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,01 +2,1%Nas25.012 -0,4%Bitcoin68.139 +1,7%Euro1,1699 -0,4%Öl114,0 +4,4%Gold4.527 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Infineon 623100 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Autozölle belasten VW & Co. -- GameStop will eBay übernehmen -- Berkshire Hathaway, Bitcoin, Rüstungsaktien, NEL, Lufthansa, Xanadu, Apple im Fokus
Top News
Zwischen Zolldrohung und Hormus-Hoffnung: DAX gibt Gewinne ab und rutscht letztlich unter 24.000-Punkte Zwischen Zolldrohung und Hormus-Hoffnung: DAX gibt Gewinne ab und rutscht letztlich unter 24.000-Punkte
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen: Kursverluste - Steigende Ölpreise belasten

04.05.26 17:03 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,20 Prozent auf 125,11 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,05 Prozent.

Belastet wurden die Anleihen durch die gestiegenen Ölpreise. Inflationssorgen und die Erwartung von Leitzinserhöhungen werden so aufrechterhalten. Es gilt an den Finanzmärkten als wahrscheinlich, dass die Europäische Zentralbank (EZB) im Juni ihre Leitzinsen anheben wird.

Die Lage im Nahen Osten und insbesondere an der Straße von Hormus bleibt im Blick der Märkte. Die Vereinigten Staaten dementierten, dass die iranischen Streitkräfte ein US-Kriegsschiff mit Raketen getroffen haben. Das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando Centcom teilte auf der Plattform X mit, Berichte iranischer Medien, dass ein Schiff von zwei Raketen getroffen worden sei, seien falsch. Kein Schiff der US-Marine sei getroffen worden. Eine entsprechende Meldung hatte die Ölpreise zeitweise deutlich nach oben getrieben. Für etwas Hoffnung sorgte die Nachricht, dass zwei Handelsschiffe, die unter US-Flagge fahren, nach Angaben des US-Militärs die Straße von Hormus passiert hätten.

Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten spielten am Anleihemarkt kaum eine Rolle. Der von Sentix erhobene Indikator für die Eurozone legte im Mai unerwartet etwas zu. Der Wert bewegt sich aber weiterhin deutlich im negativen Bereich. In Deutschland trübte sich die Stimmung weiter ein. "Die größte Volkswirtschaft der Eurozone befindet sich auf einem negativen Sonderweg", schrieb Sentix./jsl/he