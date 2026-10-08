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Deutsche Anleihen: Kursverluste - Steigende Ölpreise belasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag angesichts deutlich gestiegener Ölpreise gesunken. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,10 Prozent auf 120,68 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,50 Prozent.

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Belastet wurden die Anleihekurse durch die deutlich gestiegenen Ölpreise. Ein Medienbericht über mögliche neue US-Angriffe auf den Iran noch vor den Zwischenwahlen in den USA trieb die Preise nach oben. Inflationssorgen wurden so wieder angeheizt. Dies schürt die Erwartung weiterer Leitzinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB).

Weiterhin steht der französische Anleihemarkt im Blick der Märkte. Finanzminister Roland Lescure zeigte sich in einem Interview mit der BBC zuversichtlich, dass der Haushalt für das kommende Jahr verabschiedet werde. Das Haushaltsdefizit müsse verringert werden.

Die französische Regierung strebt für das kommende Jahr ein Defizit von fünf Prozent an. "Das öffentliche Defizit ist alarmierend, und deshalb müssen wir jetzt handeln", sagte Lescure. Frankreich habe derzeit aber kein Problem, Käufer für seine Anleihen zu finden. Die Rendite von zehnjährigen französischen Staatsanleihen stieg auf 4,89 Prozent./jsl/mis

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