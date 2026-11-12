Deutsche Anleihen: Kursverluste - Steigende Ölpreise belasten

12.11.26 17:35 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag angesichts steigender Ölpreise etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,17 Prozent auf 122,40 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,32 Prozent.

Werbung

Belastet wurden die Anleihen durch die gestiegenen Rohölpreise. Der Ölpreis legte zu, nachdem Präsident Donald Trump gesagt hatte, dass die USA keine Einigung mit dem Iran benötigten. "Wir brauchen kein Abkommen mit dem Iran. Diese Zeiten sind längst vorbei. Wir haben ihr Geld, Hunderte von Milliarden Dollar, und wir haben ihre Meerenge!", schrieb Trump in einem Beitrag auf Truth Social. Erwartungen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen mit Blick auf eine steigende Inflation weiter anheben dürfte, wurden gestützt. Die Kursverluste fielen aber weniger deutlich aus, als in den USA.

Die schwarz-rote Koalition hat sich in Verhandlungen für den Bundeshaushalt 2027 auf Kompromisse zu mehreren Streitpunkten geeinigt. Derzeit trifft sich der mächtige Haushaltsausschuss des Bundestags zur sogenannten Bereinigungssitzung. "Auf der politischen Seite dürfte sich die Aufmerksamkeit dann auf die Bereinigungssitzung richten", schreiben die Anleiheexperten der Commerzbank. "Die schwierige Fraktionssitzung der Union gestern Abend bringt dabei zusätzliche Würze hinein, da mehr als 30 Abgeordnete mit den gefundenen Kompromissen unzufrieden sind."/jsl/he