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Deutsche Anleihen: Kursverluste - Steigende Ölpreise belasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben nach ihren jüngsten Kursverlusten erneut leicht nachgegeben. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel am Freitag um 0,13 auf 121,92 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,38 Prozent. Auch in den anderen Ländern der Eurozone kletterten die Renditen nach oben.

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Die erneut gestiegenen Rohölpreise belasteten die Anleihekurse. Die Aussichten auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg sind zuletzt gesunken. Höhere Ölpreise schüren die Inflationserwartungen. Die jüngste Entspannungsphase am Ölmarkt scheint vorüber. Es gilt mittlerweile als sicher, dass die Europäische Zentralbank (EZB) im Dezember die Leitzinsen anheben wird.

In den USA hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise erneut beschleunigt. Das Plus im Jahresvergleich blieb jedoch etwas hinter den Erwartungen zurück. Tendenziell beeinflussen die Erzeugerpreise die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet. Im Oktober waren die Verbraucherpreise stärker als von Volkswirten erwartet gestiegen. An den Finanzmärkten wird erwartet, dass die Fed im Dezember erneut die Leitzinsen anheben wird./jsl/he

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