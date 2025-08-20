DAX24.291 +0,1%ESt505.460 -0,2%Top 10 Crypto15,67 -3,2%Dow44.852 -0,2%Nas21.132 -0,2%Bitcoin97.284 -0,8%Euro1,1615 -0,3%Öl67,12 +0,1%Gold3.345 -0,1%
Deutsche Anleihen: Kursverluste vor Notenbanker-Treffen

21.08.25 17:17 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Donnerstag leicht nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,26 Prozent auf 129,06 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,75 Prozent.

Mit Blick auf frische Konjunkturdaten richtete sich die Aufmerksamkeit auf die überraschende weitere Aufhellung der Unternehmensstimmung im Euroraum. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg für den Monat August auf den höchsten Stand seit 15 Monaten.

Die Daten deuteten darauf hin, dass die Wirtschaft der Eurozone trotz der Zölle weiterhin recht widerstandsfähig sei, aber nur langsam wachse, schrieb der für Europa zuständige Chefvolkswirt Andrew Kenningham von Capital Economics. Angesichts des leicht gestiegenen Preisdrucks ist der Experte weiterhin zuversichtlich, dass die Europäische Zentralbank die Leitzinsen bei ihrer nächsten Sitzung im September unverändert lassen wird. Das Verbrauchervertrauen hat sich hingegen unerwartet eingetrübt.

Ansonsten hielten sich die Anleger vor dem am Donnerstag beginnenden Notenbanker-Treffen in Jackson Hole (US-Bundesstaat Wyoming) zurück. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht am Freitag die Rede des US-Notenbankchefs. Die Anleger erhoffen sich Aufschluss darüber, ob Jerome Powell Signale für eine Zinssenkung im September geben wird. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt immer wieder Druck auf die Fed ausgeübt, die Zinsen deutlich zu senken./jsl/he