Deutsche Anleihen: Kursverluste vor US-Arbeitsmarktbericht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von deutschen Staatsanleihen sind am Freitag gesunken. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,38 Prozent auf 132,56 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,37 Prozent.

Vorgaben aus den USA belasteten die Bundesanleihen. Anleiheexperten der Dekabank verwiesen auf Aussagen des derzeit nicht stimmberechtigten Mitglieds Neel Kashkari. Dieser könnte sich vorstellen, in diesem Jahr auf Zinssenkungen zu verzichten, wenn die Inflation nicht weiter zurückgeht und das Wachstum robust bleibt.

Die Anleger warten auf den am Nachmittag anstehenden Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Es wird mit einem hohen Stellenzuwachs gerechnet. Der Stellenaufbau könnte erneut bei über 200 000 liegen. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Ein starker Arbeitsmarkt stützt die Lohnentwicklung und hat damit Einfluss auf die allgemeine Preisentwicklung.

Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus der Eurozone belasteten die Anleihen nicht. So sind die Einzelhandelsumsätze im Währungsraum im Februar überraschend deutlich gefallen. In Frankreich ist die Industrieproduktion im Februar weniger gestiegen als erwartet.

