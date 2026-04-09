Deutsche Anleihen: Kursverluste - Warten auf Iran-Verhandlungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag vor den Verhandlungen im Iran-Krieg nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future verlor 0,39 Prozent auf 125,07 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,05 Prozent. Auch in den anderen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

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Nach Beginn einer zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg soll es ab diesem Freitag in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad direkte Gespräche zwischen den USA und dem Iran geben. Ziel ist eine Beendigung des Kriegs, der mit Angriffen der USA und Israels auf den Iran Ende Februar begonnen hatte.

Vor seiner Abreise zu Verhandlungen Pakistan hat US-Vizepräsident JD Vance Teheran dazu ermahnt, die Gespräche mit den Vereinigten Staaten ernst zu nehmen. Wie US-Präsident Donald Trump verdeutlicht habe, sei man bereit, den Iranern die Hand zu reichen, wenn diese bereit seien, in gutem Glauben zu verhandeln, sagte Vance vor Journalisten. Man werde sich bemühen gute Verhandlungen zu führen.

Die Unsicherheit bleibt jedoch groß. Die Anleihen leiden unter der gestiegenen Erwartung, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen angesichts der gestiegenen Energiepreise bald anheben könnte. Der jüngste Rückgang der Rohölpreise hat die Renditen zwar am Mittwoch unter Druck gebracht, mittlerweile haben sie sich jedoch wieder davon erholt. Schließlich ist die Straße von Hormus immer noch weitgehend geschlossen./jsl/he