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Deutsche Anleihen: Kursverluste wegen Inflationssorgen

20.03.26 10:43 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag angesichts anhaltender Inflationssorgen gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,17 Prozent auf 125,97 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,97 Prozent.

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Der Iran-Krieg sorgt weiter für Verunsicherung, denn steigende Öl- und Gaspreise schüren Inflationsängste. Zum Wochenschluss legten die Ölpreise etwas zu. Auch rund drei Wochen nach Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe gegen den Iran ist noch kein Ende des Kriegs in Sicht. Die Führung in Teheran ist weiter zu Gegenangriffen in der Lage. Israels Luftwaffe begann in der Nacht neue Attacken im Iran. Die iranischen Gasfelder sollen jedoch nicht mehr angegriffen werden.

Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde vom Vortag hatten die Kurse etwas gestützt. Den Leitzins hatte die Notenbank wie erwartet nicht angetastet. "Verbal wurde bei der EZB zwar auf die bestehenden Risiken hingewiesen und die EZB will entschlossen gegen zu hohe Inflation vorgehen", schreiben die Experten der Helaba. "Jedoch scheint bei den Notenbankern die Einschätzung vorzuherrschen, wonach die Entwicklungen im Nahen Osten und an den Rohstoffmärkten zunächst abgewartet werden müssen."/jsl/jkr/jha/