Deutsche Anleihen: Kursverluste zu Handelsbeginn

12.11.25 10:25 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch zu Handelsbeginn nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,12 Prozent auf 129,09 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,67 Prozent.

Daten zur Preisentwicklung in Deutschland haben die Kurse nicht bewegt. Im Oktober hatte sich die Inflation leicht auf 2,3 Prozent abgeschwächt. Es handelte sich allerdings nur um eine zweite Schätzung und eine erste Erhebung wurde wie erwartet bestätigt.

Im weiteren Tagesverlauf stehen keine weiteren wichtigen Konjunkturdaten auf dem Kalender. "Heute bleibt der Datenkalender leer, einzig die Reden diverser EZB- und Fed-Vertreter könnten die Zinserwartungen beeinflussen", heißt es in einem Marktausblick der Landesbank Hessen-Thüringen, Helaba. Unter anderem wird eine Rede der EZB-Direktorin Isabel Schnabel erwartet.

Zumindest könnte es bald wieder mehr Konjunkturdaten aus den USA geben. Das US-Repräsentantenhaus berät am Mittwoch (18.00 Uhr deutscher Zeit) über einen Übergangshaushalt und damit ein mögliches Ende des Teilstillstands der Regierungsgeschäfte.

Seit dem 1. Oktober werden viele Behördenmitarbeiter nicht mehr bezahlt, Tausende Flüge wurden wegen Personalengpässen gestrichen und Millionen US-Amerikaner bekommen keine Lebensmittelhilfe mehr, weil ohne beschlossenen Haushalt kein Geld fließt. Es ist der längste Shutdown der US-Geschichte./jsl/jkr/mis