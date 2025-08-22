DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto16,22 -1,7%Dow45.400 -0,5%Nas21.567 +0,3%Bitcoin96.291 -0,6%Euro1,1664 -0,5%Öl68,86 +1,6%Gold3.373 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 PUMA 696960 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefer -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit erhöht Commerzbank-Anteil -- PUMA, DHL, Rüstungsaktien, NIO, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
Bayer-Aktie im Anlegerfokus: Milliardenprozesse um PCB und Roundup belasten den Konzern Bayer-Aktie im Anlegerfokus: Milliardenprozesse um PCB und Roundup belasten den Konzern
Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT setzen Erholung fort: Zinssignale stützen, Friedensgespräche bleiben Risiko Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT setzen Erholung fort: Zinssignale stützen, Friedensgespräche bleiben Risiko
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen: Kursverluste zu Wochenbeginn - Ifo-Index im Fokus

25.08.25 17:58 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben zu Wochenbeginn wieder nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum späten Montagnachmittag um 0,23 Prozent auf 129,02 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,76 Prozent.

Wer­bung

Am Freitag hatten die Anleihen noch von der Rede des US-Notenbankchefs auf der Konferenz in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming profitiert. Jerome Powell hatte die Tür für eine Leitzinssenkung geöffnet und dabei auch auf die zuletzt schwachen Arbeitsmarktdaten verwiesen.

Zu Wochenbeginn kam es zu einer erneuten Gegenbewegung. Bereits seit einigen Tagen zeigt sich am Anleihenmarkt kein klarer Trend.

Am Montag richtete sich der Fokus auf das wichtigste Stimmungsbarometer für die deutsche Industrie. Das Ifo-Geschäftsklima stieg im August trotz höherer US-Zölle um 0,4 Punkte und damit zum sechsten Mal in Folge. Der Anleihenmarkt reagierte allerdings kaum auf die Daten. Analysten hatten bereits mit einem weiteren Anstieg gerechnet, wenn auch nicht ganz in diesem Ausmaß.

Wer­bung

Der Anstieg der Erwartungskomponente zeige, dass die Unternehmen den positiven Aspekt besserer Planbarkeit gegenüber der unzweifelhaften Belastung durch die höheren Zollsätze übergewichteten, schrieb Analyst Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg. Die aktuelle Lage dagegen bleibe trüb, was gegen eine echte Verbesserung der Wachstumszahlen im laufenden Quartal spreche. "Aber immerhin: Richtung Jahresende wachsen die Hoffnungen auf einen Aufwärtstrend etwas an", resümierte der Experte./la/he