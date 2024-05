Deutsche Anleihen: Kursverluste zum Start

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,35 Prozent auf 130,34 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,55 Prozent.

In Neuseeland stiegen die Kapitalmarktzinsen. Die Notenbank des Landes bestätigte ihre straffe Geldpolitik und deutete an, dass es mit Zinssenkungen länger dauern dürfte als bisher signalisiert. Auf der geldpolitischen Sitzung sei angesichts der immer noch hohen Inflation sogar die Möglichkeit einer Zinsanhebung diskutiert worden.

In Großbritannien überraschten am Morgen Inflationszahlen nach oben. Zwar ging die Teuerung im April deutlich zurück, allerdings nicht ganz so stark wie erwartet. An den Anleihemärkten reduzierten die Anleger ihre Zinssenkungserwartungen an die britische Zentralbank. Die Währungshüter dürften aber dennoch bald eine erste Zinssenkung vornehmen, da sich die Inflation in Richtung ihres Zielwerts von zwei Prozent bewegt.

Im Tagesverlauf dürfte die US-Geldpolitik den größten Raum einnehmen. Am Abend veröffentlicht die Zentralbank Federal Reserve ihre Mitschrift zu jüngsten Zinssitzung. Marktteilnehmer werden auf Hinweise achten, wann die Währungshüter mit Zinssenkungen beginnen könnten./bgf/jha/