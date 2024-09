Deutsche Anleihen: Kursverluste zum Wochenstart

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag merklich gefallen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank um 0,50 Prozent auf 133,88 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,22 Prozent. Auch in den anderen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Kursgewinne an den Aktienmärkten belasteten die Anleihen. Am Freitag hatten die Märkte noch mit nervösen Kursausschlägen auf einen schwächer als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht reagiert. "Die Mehrzahl der US-Konjunkturdaten deuteten in der letzten Woche auf eine langsame Abschwächung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt hin", schreiben die Experten der Dekabank. "Heute sollten die Verarbeitung des US-Arbeitsmarktberichtes und die damit verbundene Positionierung weiter im Fokus stehen." Konjunkturdaten aus der ersten Reihe werden nicht erwartet./jsl/jkr/mis