Deutsche Anleihen: Kursverluste zum Wochenstart

09.11.26 10:47 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag etwas nachgegeben. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,10 Prozent auf 122,98 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,26 Prozent.

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Die Kursausschläge hielten sich zunächst in Grenzen. Etwas belastet wurden die Anleihen durch die Beruhigung an den Aktienmärkten nach den Kursverlusten am Freitag.

Der Sentix-Konjunkturindex für die Eurozone hat sich im November erneut eingetrübt. "Die Hoffnung auf eine nachhaltige Erholung erhält damit einen weiteren Dämpfer", heißt es in der Mitteilung. Die Daten würden ein "Stagnationsszenario" untermauern. "Steigende Zinsen, hohe Rohölpreise und politische Unsicherheiten belasten die Konjunktur." Die Daten bewegten den Markt kaum.

Im weiteren Handelsverlauf werden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. "Der weitere Verlauf der Woche wird davon geprägt sein, ob die Entspannung am Ölmarkt hält und wie sich die neu geordneten politischen Verhältnisse in Washington auf den KI-Investitionszyklus auswirken", erwarten die Experten der Dekabank./jsl/nas