FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,16 Prozent auf 122,54 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,32 Prozent.

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Belastet wurden die Anleihemärkte durch die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten. Nach den deutlichen Kursverlusten in der vergangenen Woche erholten sich die Kurse dort. Die als sicher geltenden Staatsanleihen waren weniger gefragt. Die Unsicherheit mit Blick auf den KI-Sektor dürfte jedoch anhalten.

"Aufgrund der höheren Volatilität dürfte das Thema Finanzierungsbedingungen bei den anstehenden Notenbanksitzungen mehr in den Vordergrund rücken, an den weiteren Zinsschritten der EZB und Fed im Dezember aber nichts ändern", heißt es in einem Kommentar der Dekabank.

Gegen den Trend in der Eurozone sind die Renditen französischer Anleihen gefallen. Wie die Sonntagszeitung "La Tribune Dimanche" berichtet, plant Präsident Emmanuel Macron eine Schuldenbremse in der Verfassung zu verankern. Die rechtsextreme Politikerin Marine Le Pen hat sich bereits früher für diese Idee ausgesprochen.

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Für Verfassungsänderungen ist in Frankreich allerdings eine Dreifünftelmehrheit im Kongress notwendig. Der Kongress besteht aus beiden Parlamentskammern. Die hohe Staatsverschuldung und die politische Unsicherheit hatten zuletzt die Renditen französischer Staatsanleihen nach oben getrieben.

Die im November schwächer als erwartet ausgefallenen französischen Einkaufsmanagerindizes bewegten den Markt kaum. Sowohl im Dienstleistungssektor als auch in der Industrie wird weiterhin ein Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität angezeigt.

"Frankreich steuert auf eine Rezession zu, was in Anbetracht der angespannten Schuldensituation keine guten Nachrichten sind", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. In Deutschland hingegen verbesserte sich die Stimmung in beiden Sektoren stärker als erwartet./jsl/jkr/zb