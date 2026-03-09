DAX23.990 +2,5%Est505.834 +2,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2000 +3,4%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.907 +3,3%Euro1,1648 +0,2%Öl91,96 +2,4%Gold5.189 +0,9%
Deutsche Anleihen: Kurverluste nach Vortagserholung

10.03.26 10:53 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,11 Prozent auf 127,23 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,83 Prozent.

Am Montagabend war der Bund-Future noch mit der Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs deutlich gestiegen, nachdem er zu Beginn der Handelswoche unter 126 Punkte gefallen war. Gestiegene Energiepreise hatten zeitweise Inflationssorgen geschürt.

Weiterhin steht der Iran-Krieg im Blick der Märkte. Inmitten heftiger israelischer Angriffe auf den Iran hat US-Präsident Donald Trump überraschend ein baldiges Ende des Krieges ins Spiel gebracht. "Ich denke, der Krieg ist so gut wie beendet. Sie haben keine Marine, keine Kommunikationssysteme, sie haben keine Luftwaffe", zitierte ihn der US-Sender CBS News nach einem Telefoninterview. Allerdings erklärten die iranischen Revolutionsgarden, dass sie entschieden, wann der Krieg endet.

"Den Märkten war der Mangel an Details egal und sie setzten ihre Erholung fort", heißt es in einer Analyse der Dekabank. Die Erholung sei aber eher taktisch und positionsgetrieben. "Der Ölpreis bleibt Dreh- und Angelpunkt der Marktbewegungen."

Schwache Außenhandelszahlen aus Deutschland bewegten den Anleihemarkt kaum. So sind die Exporte im Januar um 2,3 Prozent gefallen. Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang um 1,5 Prozent prognostiziert./jsl/jkr/nas