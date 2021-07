Deutsche Anleihen legen erneut zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch an ihre Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Nachmittag um 0,25 Prozent auf 174,03 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel auf minus 0,30 Prozent. In allen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Schon am Dienstag waren die Anleihekurse gestiegen. Händler erklärten die Bewegung zum einen mit schwachen Konjunkturdaten aus Europa und den USA. Zum anderen wurde auf sinkende Renditen am US-Anleihemarkt verwiesen, die Ausdruck einer geringeren Konjunkturzuversicht sein könnten. Beobachter waren sich jedoch nicht ganz einig, was den Renditefall letztlich ausgelöst hat.

Schwache Wirtschaftszahlen aus Deutschland lieferten sicheren Anlagen wie Bundesanleihen zur Wochenmitte weitere Unterstützung. Die Industrieproduktion war im Mai entgegen den Erwartungen gesunken. Konjunkturexperte Ralph Solveen von der Commerzbank verwies vor allem auf die Schwäche der Autoproduktion, die durch den derzeitigen Mangel an Halbleitern belastet wird.

Im Tagesverlauf könnte die US- Geldpolitik zusätzliche Impulse für den Markt liefern. Am Abend veröffentlicht die US-Notenbank Fed ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Marktteilnehmer dürften den Text auf Hinweise untersuchen, ob die Fed eine etwas weniger großzügige Geldpolitik anpeilt. Angesichts der robusten Erholung der US-Wirtschaft vom Corona-Einbruch können sich Fachleute eine weniger lockere Ausrichtung zur Jahreswende vorstellen./jsl/stw