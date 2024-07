Deutsche Anleihen legen etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag leicht gestiegen. Eine trübe Stimmung am Frankfurter Aktienmarkt sorgte am Morgen für mehr Nachfrage nach festverzinslichen Papieren. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg geringfügig um 0,05 Prozent auf 132,34 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,43 Prozent.

Am Frankfurter Aktienmarkt haben die Kurse am Ende einer schwachen Börsenwoche weiter nachgeben, was die Anleger verstärkt in deutsche Staatspapiere lockte. Die geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) vom Donnerstag haben die Zinserwartungen am Markt nicht wesentlich verändert, heißt es in einer Einschätzung der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Die EZB hatte die Leitzinsen am Vortag unverändert belassen und den weiteren Zinspfad offen gelassen.

Im weiteren Handelsverlauf ist nicht mit stärkeren Impulsen durch Konjunkturdaten zu rechnen. In der Eurozone und in den USA stehen keine wichtigen Wirtschaftsdaten auf dem Programm, die für Kursbewegung sorgen könnten. Allerdings werden im Tagesverlauf noch Reden von Notenbankern erwartet, darunter Aussagen von John Williams, dem Präsidenten der regionalen Notenbank von New York und von Raphael Bostic, dem Präsident der regionalen Notenbank von Atlanta./jkr/stk