Deutsche Anleihen legen etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag etwas zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Nachmittag um 0,31 Prozent auf 134,59 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,23 Prozent.

Inflationsdaten aus Deutschland bewegten die Märkte nicht. Im Juli war die Jahresrate von 2,2 Prozent im Vormonat auf 2,3 Prozent gestiegen. Damit wurde eine Erstschätzung wie von Volkswirten erwartet bestätigt. In den USA wurden am Nachmittag keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht.

Am Ende einer turbulenten Woche hat sich die Lage am Anleihemarkt etwas beruhigt. Die Festverzinslichen hatten zunächst angesichts der Finanzmarktturbulenzen und Sorgen um die US-Wirtschaft am Montag vorübergehend deutlich zugelegt. Sie gaben Gewinne jedoch wieder ab. Derzeit liegt der Bund-Future etwas unter dem Niveau vom Wochenstart./jsl/he