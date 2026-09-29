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Deutsche Anleihen legen etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag leicht gestiegen. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future legte im frühen Handel um 0,05 Prozent auf 119,53 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 3,61 Prozent.

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Analysten der Dekabank erkannten an den Finanzmärkten eine "leichte Entspannung" nach Berichten über eine mögliche Kompromissbereitschaft der USA auf dem Weg hin zu einer diplomatischen Lösung des Iran-Kriegs. Nachdem hohe Ölpreise die Renditen von Staatsanleihen in den vergangenen Handelstagen stark nach oben getrieben hatten, zeigt sich zuletzt eine leichte Gegenbewegung.

Die Dekabank-Experten verwiesen zudem auf jüngste Äußerungen der EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Dies hatte zu Beginn der Woche gesagt, dass der jüngste deutliche Anstieg der Renditen der EZB einen Teil der Straffungsarbeit abnähmen. Zudem seien weiterhin kein Übergreifen der hohen Ölpreise auf die Lohnentwicklung zu erwarten./jkr/mis

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