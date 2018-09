Deutsche Anleihen legen etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Freitag leicht zugelegt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg am späten Nachmittag um 0,09 Prozent auf 159,00 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten etwas tiefer mit 0,46 Prozent. In Italien gingen die Renditen etwas stärker zurück.

Konjunkturdaten aus der Eurozone waren am Vormittag enttäuschend ausgefallen und stützten die Kurse der Festverzinslichen. Das Institut Markit meldete für September einen Rückgang seiner Einkaufsmanagerindizes. Die Unternehmensumfrage weist einen hohen Gleichlauf mit dem tatsächlichen Wirtschaftswachstum auf. Seit Jahresbeginn hat sich die Konjunktur im Euroraum spürbar abgekühlt, die Wirtschaft wächst nur noch moderat.

Am Nachmittag hatte die britische Premierministerin Theresa May den Hoffnungen auf einen geregelten Austritt Großbritanniens aus der EU einen Dämpfer erteilt. Sie forderte von Brüssel neue Brexit-Vorschläge. Die Verhandlungen seien in einer Sackgasse. "Ich habe die EU immer mit Respekt behandelt. Großbritannien erwartet dasselbe", sagte May in ungewöhnlich scharfen Worten am Freitag in London./jkr/tos