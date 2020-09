Deutsche Anleihen legen etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag leicht gestiegen. Marktbeobachter sprachen von einem vergleichsweise impulsarmen Auftakt am deutschen Rentenmarkt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg im frühen Handel um 0,10 Prozent auf 176,58 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei minus 0,46 Prozent. Auch in den übrigen Ländern der Eurozone gab es am Morgen bei den Staatsanleihen wenig Bewegung.

Marktbeobachter verwiesen als Begründung für den leichten Kursanstieg bei Bundesanleihen auf jüngste Aussagen von US-Präsident Donald Trump , der die Sorge vor einer erneuten Zuspitzung des Handelskonflikts zwischen den USA und China schürte. Trump will die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den USA und China eindämmen. Während eines Auftritts vor der Presse machte er aber nicht deutlich, wann mit einer härteren Gangart im Verhältnis zu China zu rechnen sei. An den Finanzmärkten wurden die Aussagen als politische Agenda für eine mögliche zweite Amtszeit des amerikanischen Präsidenten interpretiert.

Daten zum deutschen Außenhandel konnten die Kurse der Bundesanleihen nicht belasten. Nach dem Corona-Einruch hatten die Exporte ihre Erholung in etwa wie erwartet fortgesetzt und waren im Juli um 4,7 Prozent im Monatsvergleich gestiegen./jkr/bgf/stk