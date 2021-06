Deutsche Anleihen legen etwas zu - Warten auf Fed-Beschlüsse

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch etwas gestiegen. Nach Verlusten in den ersten beiden Handelstagen der Woche sprachen Marktbeobachter von einer leichten Gegenbewegung. Im Mittagshandel stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future geringfügig um 0,06 Prozent auf 172,42 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug minus 0,24 Prozent.

Am deutschen Rentenmarkt hielten sich die Kursbewegungen in engen Grenzen. "Im Vorfeld der Fed-Sitzung dürfte die Marktaktivität niedrig bleiben", hieß es in einem Tagesausblick der Dekabank. Am Abend werden die Ergebnisse der Zinssitzung der US-Notenbank erwartet. Trotz eines Anstiegs der Inflationsrate in den USA auf zuletzt fünf Prozent im Mai wird von Experten nicht mit einer Änderung der sehr lockeren amerikanischen Geldpolitik gerechnet.

Allgemein wird kein Signal der amerikanischen Währungshüter für eine Rückführung der Anleihekäufe (Tapering) erwartet. Nach Einschätzung von Anleiheexperten der Commerzbank könne allerdings auf der Pressekonferenz der Fed im Anschluss an die Zinsentscheidung eine Tapering-Diskussion nicht vermieden werden.

US-Notenbankpräsident Jerome Powell dürfte zwar darauf hinweisen, dass zuletzt starke US-Konjunkturdaten noch keine "substanziellen weiteren Fortschritt" darstellen, hieß es bei der Commerzbank. Allerdings könnte der Notenbanker einräumen, dass die Diskussion über eine mögliche Rückführung der Anleihekäufe nun auch im geldpolitischen Rat der Fed begonnen habe./jkr/fba