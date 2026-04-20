Deutsche Anleihen legen etwas zu - Wohl neue Gespräche zwischen Iran und USA

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben nach dem kleinen Rücksetzer zu Wochenbeginn wieder geringfügig zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Dienstag um 0,03 Prozent auf 125,98 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank im Gegenzug auf 2,97 Prozent.

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Am Freitag hatten die Anleihenmärkte mit deutlichen Kurssprüngen auf die Öffnung der Straße von Hormus reagiert, da die mit der Blockade dieser wichtigen Handelsroute verbundenen Inflationsängste deutlich nachgelassen hatten. Inzwischen ist die Meerenge zwar wieder gesperrt, und ein iranischer Frachter wurde von den USA gewaltsam gestoppt, was die Kurse am Montag wieder etwas gedrückt hatte. Aktuell aber überwiege die Hoffnung auf erfolgreiche Friedensgespräche zwischen Delegationen der Vereinigten Staaten und des Irans in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad, schrieb Analyst Sebastian Grupp von der DZ Bank.

Medienberichten zufolge steht die US-Delegation um US-Vizepräsident JD Vance vor einer Abreise Richtung Pakistan. Auch der Iran soll eine Delegation geschickt haben.

An möglicherweise marktbewegenden Daten steht aus dem Euroraum die jüngste ZEW-Umfrage um 11 Uhr auf der Agenda. Nach dem dramatischen März-Einbruch auf -0,5 Punkte (ein Rückgang um 58,8 Punkte) gegenüber Februar werde eine weitere Verschlechterung (-5,8 Punkte) von Experten erwartet, schreibt die Deka. "Die Interpretation der Zahlen gestaltet sich nicht einfach: In den Erhebungszeitraum fallen das Ultimatum, der Abbruch der Friedensverhandlungen und die Sperrung - und vorübergehende Wiederöffnung - der Straße von Hormus."/la/stk