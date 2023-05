Deutsche Anleihen legen leicht zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag bis zum Mittag im Kurs leicht gestiegen. Zuletzt erhöhte sich der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,20 Prozent auf 136,22 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel leicht auf 2,26 Prozent.

Entscheidende Impulse gab es am Vormittag nicht. Etwas Zinsauftrieb entstand, als die Europäische Zentralbank (EZB) neue Umfrageergebnisse zu den Inflationserwartungen der Verbraucher veröffentlichte. Die Erwartungen sind im März deutlich gestiegen, nachdem sie in den Monaten zuvor auf hohem Niveau nachgegeben hatten. Auch die wahrgenommene Inflation und die Unsicherheit über die künftige Inflationsentwicklung stiegen wieder an.

In Europa rückt am frühen Nachmittag die britische Geldpolitik in den Blick. Die Bank of England entscheidet über ihre Leitzinsen. Es wird mit einer abermaligen Straffung gerechnet. Die Währungshüter stemmen sich schon seit etwa eineinhalb Jahren gegen die hohe Inflation. Als spannend gilt die Frage, ob die Bank of England - ähnlich wie die US-Notenbank Fed - eine Zinspause in den Raum stellt./bgf/jsl/mis