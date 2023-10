Deutsche Anleihen legen leicht zu

Heute im Fokus

Deutsche Bank erhöht HelloFresh-Kursziel. L'Oreal hat Umsatz im dritten Quartal gesteigert. Elon Musk stellt neues Abo für Twitter-Nachfolger X vor. DZ Bank spricht Kaufempfehlung für Roche aus. Just Eat Takeaways-Tochter Lieferando erweitert Geschäft um Techniklieferungen. Umsatzwachstum von EssilorLuxottica hat sich in Q3 verlangsamt. Erzeugerpreise in Deutschland stark gefallen.