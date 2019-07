Deutsche Anleihen legen leicht zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag im Kurs leicht gestiegen. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future erhöhte sich bis zum Abend um 0,10 Prozent auf 174,46 Punkte. Im Gegenzug fiel die Rendite zehnjähriger Bundesschuldtitel auf minus 0,39 Prozent. Auch in vielen anderen Ländern der Eurozone gaben die Renditen moderat nach.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenauftakt. Marktrelevante Konjunkturdaten standen nicht auf dem Programm. Im Mittelpunkt steht in der laufenden Woche die Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank Fed am Mittwoch. An den Finanzmärkten wird fest mit einer ersten Zinssenkung seit gut zehn Jahren gerechnet. Als Hauptgründe gelten die schwächere Weltwirtschaft und die zahlreichen Handelsstreitigkeiten.

Außerdem stehen im Wochenverlauf einige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Aus der Eurozone werden Inflations- und Wachstumsdaten erwartet. In den USA veröffentlicht die Regierung ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht. Zudem wird der stark beachtete ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie bekanntgegeben./bgf/jsl