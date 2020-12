Deutsche Anleihen legen leicht zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) etwas gestiegen. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte am Morgen leicht um 0,04 Prozent auf 178,27 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,61 Prozent.

An den Finanzmärkten blicken die Anleger auf Beschlüsse der EZB, die am frühen Nachmittag erwartet werden. Nach einhelliger Einschätzung von Ökonomen dürfte die Notenbank ihre schon ultralockere Geldpolitik noch weiter lockern und im Kampf gegen die Folgen der zweiten Welle der Corona-Pandemie gleich an mehreren Stellschrauben drehen. Unter anderem wird eine Ausweitung der Anleihekäufe erwartet./jkr/jha/