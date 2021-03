Deutsche Anleihen legen leicht zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Freitag bis zum Mittag leicht zugelegt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,09 Prozent auf 174,07 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,30 Prozent.

Der deutliche Zinsanstieg am US-Anleihemarkt vom Donnerstagabend übertrug sich nicht auf den deutschen Markt. In den USA sorgte für Zinsauftrieb, dass sich Notenbankchef Jerome Powell sehr zurückhaltend zum jüngsten Anstieg der Kapitalmarktzinsen geäußert hatte. Nicht wenige Marktteilnehmer hatten dagegen deutlichere Worte erwartet. Als Reaktion stiegen die Kapitalmarktzinsen in die Nähe ihrer gut einjährigen Höchststände von vergangener Woche.

Deutsche Bundesanleihen profitierten vor dem Wochenende hingegen von der trüben Aktienmarktstimmung. Möglicherweise werden die deutschen Papiere auch dadurch unterstützt, dass sich unlängst mehrere Vertreter der Europäischen Zentralbank (EZB) dem Anstieg der Kapitalmarktzinsen mit deutlichen Worten entgegengestellt haben. Analysten können sich daher ein höheres Kauftempo am Anleihemarkt vorstellen. Bisher scheint das noch nicht geschehen zu sein, wie wöchentliche Kaufdaten der EZB zeigen.

Konjunkturdaten aus Deutschland fielen positiv aus. Die Industrie hat im Januar deutlich mehr Aufträge als im Vormonat erhalten. Dies war einer regen Auslandsnachfrage zu verdanken, während die Binnennachfrage zurückging. Die Daten bestätigten das Bild einer soliden Industrie, die deutlich weniger unter den Corona-Beschränkungen leidet als die Dienstleister.

Am Nachmittag richtet sich die Aufmerksamkeit auf neue Daten vom US-Arbeitsmarkt . Die Regierung veröffentlicht ihren monatlichen Jobbericht. Es wird mit einem anhaltenden Stellenaufbau bei stabiler Arbeitslosenquote gerechnet. Der Arbeitsmarkt wurde durch die Corona-Krise hart getroffen. Noch immer sind Millionen Menschen mehr arbeitslos als vor der Pandemie.

