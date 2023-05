Deutsche Anleihen legen moderat zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag bis zum Mittag im Kurs moderat gestiegen. Die trübe Stimmung an den Aktienmärkten verlieh sicheren Wertpapieren etwas Auftrieb. Zuletzt stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,25 Prozent auf 133,38 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,51 Prozent.

Top-Thema am Markt bleibt der US-Schuldenstreit, in den etwas Bewegung zu kommen scheint. Darauf deutet etwa ein Bericht der "New York Times" hin. Demnach haben die Unterhändler von Demokraten und Republikaner mit der Ausarbeitung eines Gesetzestextes begonnen. Einige Details seien aber noch offen. Der Zeitung zufolge soll die Schuldengrenze für zwei Jahre angehoben werden. Ausgaben für alle Bereiche außer Militär und Veteranen sollen in diesem Zeitraum begrenzt werden.

Zum Wochenausklang stehen datenseitig Konjunkturzahlen aus den USA im Blick. Veröffentlicht werden am Nachmittag Auftragsdaten zu besonders langlebigen Gütern, die Aufschluss über die Investitionsneigung der Unternehmen geben. Zudem wird mit dem PCE-Index das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmaß erwartet.

