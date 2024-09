Deutsche Anleihen legen nach Preisdaten zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag nach einem unerwartet starken Rückgang der Inflation in Frankreich und Spanien gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte am späten Vormittag um 0,31 Prozent auf 134,96 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,13 Prozent.

Generell gaben die Renditen für Staatsanleihen von Ländern der Eurozone mehr oder weniger deutlich nach. Zuvor wurde gemeldet, dass sich die französische Inflation im September stark von zuvor 2,2 Prozent auf 1,5 Prozent abgeschwächt hat. Auch die Teuerung in Spanien ging deutlich zurück und fiel ebenfalls unter die von der Europäischen Zentralbank (EZB) angepeilte Zielmarke von mittelfristig zwei Prozent.

Am Markt spekulierten die Anleger darauf, dass die EZB die Zinsen wegen der schwächeren Teuerung bereits auf der nächsten Zinssitzung Mitte Oktober weiter senken könnte. Demnach rechnet eine Mehrheit der Marktteilnehmer mit einer Senkung des Einlagensatzes um 0,25 Prozentpunkten. Dies lässt sich aus speziellen Terminkontrakten am Geldmarkt ablesen./jkr/la/nas