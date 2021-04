Deutsche Anleihen legen vor den Osterfeiertagen zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future konnte frühe Gewinne bis zum Nachmittag ausbauen und stieg zuletzt um 0,35 Prozent auf 171,78 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel auf minus 0,33 Prozent. In den übrigen Ländern der Eurozone gingen die Renditen ebenfalls zum Teil deutlich zurück.

Am Markt war die Rede von einer Gegenbewegung zu den teils deutlichen Verlusten im Wochenverlauf. Starke Konjunkturdaten aus der Eurozone konnten die Kurse der Festverzinslichen nicht bremsen. Der Markit-Einkaufsmanagerindex für die Industrie stieg im März auf ein Rekordhoch, es handelte sich jedoch nur um eine zweite Schätzung. Am Nachmittag waren auch Stimmungsdaten aus der US-Industrie unerwartet stark ausgefallen.

Der neue billionenschwere Investitionsplan von US-Präsident Joe Biden bewegte die Anleihekurse kaum. Mit dem Plan, den er in der Nacht verkündete, soll vor allem die Infrastruktur des Landes erneuert werden. Sowohl die Grundzüge als auch der ungefähre Umfang waren bereits zuvor bekannt geworden, so dass sich die Überraschung an den Märkten in Grenzen hielt./jkr/he