Deutsche Anleihen legen vor US-Inflationsdaten zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,44 Prozent auf 135,46 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,21 Prozent.

Am Vormittag gab es nur wenige Impulse. So ist die Industrieproduktion in Spanien im November stärker als erwartet gestiegen. In Italien sank die Produktion hingegen unerwartet deutlich.

Die Anleger warten auf die US-Inflationsdaten, die am Nachmittag veröffentlicht werden. Im Dezember dürfte die Teuerung in den USA wieder leicht gestiegen sein, schrieb Analyst Christian Reicherter von der DZ Bank. Dies sei vor allem darauf zurückzuführen, dass der dämpfende Effekt der Energiepreise nachgelassen habe.

Im Gegensatz zur Gesamtinflation dürfte die Kerninflation in den USA Reicherter zufolge zum Jahresende 2023 leicht zurückgegangen sein. In dieser Betrachtung, bei der die schwankungsanfälligen Komponenten Energie und Nahrungsmittel außen vor gelassen werden, mache sich vor allem die schwache Teuerung im Güterbereich bemerkbar. Insgesamt bleibe die Kernrate jedoch auf einem sehr hohen Niveau, da die Wohnkosten und die Preise für Dienstleistungen weiterhin stark stiegen.

