Deutsche Anleihen legen weiter zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Freitag weitere Kursgewinne verzeichnet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,19 Prozent auf 132,67 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere fiel auf 2,27 Prozent.

Konjunkturdaten aus Deutschland fielen am Morgen tendenziell positiv aus. Die Industrieproduktion stieg Januar deutlicher als erwartet, allerdings nach einem schwachen Vormonat. Zudem deutet der weniger schwankende Dreimonatsvergleich auf eine schwache Entwicklung hin. "Der Trend bei der Produktion zeigt weiter nach unten", kommentierte Experte Ralph Solveen von der Commerzbank.

Zum Wochenausklang stehen der US-Arbeitsmarkt und die Geldpolitik im Mittelpunkt. In den USA veröffentlicht am Nachmittag die Regierung ihren monatlichen Jobbericht, der erhebliche Auswirkungen auf die Haltung der Zentralbank Federal Reserve hat. Vor allem die Lohnentwicklung gilt vielen Beobachtern als entscheidende Einflussgröße auf die künftige Geldpolitik. Wie im Euroraum wird in den USA aktuell zur Jahresmitte mit einer ersten Zinssenkung gerechnet./bgf/stk