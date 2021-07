Deutsche Anleihen legen zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch im Kurs gestiegen. Bis zum Mittag legte der Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,13 Prozent auf 174,05 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel auf minus 0,29 Prozent. An anderen Anleihemärkten Europas waren die Renditen ebenfalls rückläufig.

Sichere Anlagen, zu denen Bundeswertpapiere zählen, waren zur Wochenmitte angesichts der trüben Aktienmarktstimmung gefragt. Ansonsten fielen die Impulse eher dünn aus. Produktionsdaten aus der Eurozone bestätigten das bereits aus einigen großen Euroländern bekannte Bild: Im Mai ging die Herstellung deutlich zum Vormonat zurück. Gegenüber dem coronabedingt schwachen Vorjahresmonat erholte sich die Industrie hingegen kräftig.

Im Laufe des Nachmittags dürfte sich die Aufmerksamkeit zunehmen auf die US- Geldpolitik richten. Notenbankchef Jerome Powell tritt gegen Abend im Rahmen seiner halbjährlichen Anhörung vor den Finanzausschuss des US-Parlaments. Ein Thema dürfte die erhöhte Inflation sein, die im Juni mit 5,4 Prozent einen 13-jährigen Höchststand markiert hat. An den Finanzmärkten wird damit gerechnet, dass die Fed in absehbarer Zeit damit beginnt, ihre extrem lockere Geldpolitik etwas zurückzufahren./bgf/jkr/jha/