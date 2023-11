Deutsche Anleihen legen zu

Heute im Fokus

Deutsche Börse will Aktien im Wert von 300 Millionen Euro zurückkaufen. Primark-Mutter AB Foods erhöht Aktienrückkäufe. Engie stockt Jahresziele auf. AT&S stellt Substrate für AMD her. RATIONAL im 3. Quartal mit weniger Umsatz und Gewinn. Bosch, Infineon und NXP dürfen sich an TSMC-Fabrik beteiligen. Schaeffler hat im Tagesgeschäft mehr verdient als von Experten erwartet.