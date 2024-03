Deutsche Anleihen legen zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag bis zum Mittag im Kurs gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future erhöhte sich um 0,25 Prozent auf 132,75 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel leicht auf 2,36 Prozent.

Eine trübe Stimmung an den Aktienmärkten sorgte für Nachfrage nach als sicher empfundenen Wertpapieren. Konjunkturdaten aus der Eurozone überraschten positiv: Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg im Februar auf den höchsten Stand seit Sommer 2023. Allerdings fiel die Entwicklung in den Mitgliedsländern unterschiedlich aus. Während die Indikatoren auf eine solide Entwicklung in Irland und Spanien hindeuteten, sieht S&P Deutschland und Frankreich weiter in der Krise.

Am Nachmittag richtet sich das Interesse auf Wirtschaftsdaten aus den USA. Es steht der ISM-Index für die Dienstleister auf dem Programm. Die Kennzahl gilt als guter Indikator für die konjunkturelle Lage. Außerdem werden Auftragszahlen aus der Industrie erwartet./bgf/jsl/stk