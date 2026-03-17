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Deutsche Anleihen legen zu

18.03.26 09:05 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch vor geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank Fed gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,15 Prozent auf 126,67 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,88 Prozent.

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An den Finanzmärkten warten die Anleger auf geldpolitische Beschlüsse in den USA, die am Abend auf dem Programm stehen. Es wird allgemein erwartet, dass die US-Notenbank die Zinsen in einem durch den Iran-Krieg verunsicherten Umfeld nicht verändern wird. Der Leitzins dürfte demnach weiter in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent bleiben.

Die Investoren haben vor allem die Pressekonferenz von Notenbankchef Jerome Powell im Anschluss an die Zinsentscheidung im Blick. "Bis zur Fed-Pressekonferenz sollte der Handel in eher ruhigen Bahnen verlaufen, die freundliche Stimmung scheint sich aber zu halten", kommentierten Analysten der Dekabank das Handelsgeschehen an deutschen Rentenmarkt./jkr/stk