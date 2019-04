Deutsche Anleihen legen zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future, ein Terminkontrakt der die Kursbewegung umschreibt, stieg am Morgen um 0,13 Prozent auf 165,19 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag nur noch knapp im positiven Bereich bei 0,02 Prozent.

"Sich eintrübende globale Aktienmärkte bieten zunächst weitere Unterstützung", erklärten Anleiheexperten der Commerzbank die Kursgewinne bei vergleichsweise sicheren Bundesanleihen. Ihrer Einschätzung nach sollte die Rendite für zehnjährige Papiere weiter nahe der Nullmarke verharren.

Im weiteren Tagesverlauf dürften außerdem Konjunkturdaten wieder stärker in den Fokus am deutschen Rentenmarkt rücken. Am Vormittag wird das Ifo-Geschäftsklima erwartet, das wichtigste Konjunkturbarometer für die deutsche Wirtschaft./jkr/jha/