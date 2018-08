Deutsche Anleihen legen zu - Massive Kursverluste in der Türkei

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Freitag von einer hohen Nachfrage nach als sicher geltenden Wertpapieren profitiert. Auslöser war der Sturzflug der türkischen Lira. Dieser löste nicht nur Sorgen über die Türkei, sondern auch über das Engagement europäischer Banken in der Türkei hervor. In Südeuropa trübte sich die Stimmung an den Anleihemärkten ebenfalls ein.

Der für den deutschen Rentenmarkt richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Abend um 0,42 Prozent auf 163,26 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug deutlich um 0,05 Punkte auf 0,31 Prozent. Türkische Staatsanleihen gaben hingegen stark nach. Die Rendite zehnjähriger Titel stieg bis auf 22 Prozent. Ausfallversicherungen auf Staatsanleihen (CDS) der Türkei verteuerten sich sprunghaft.

Schon am Freitagmorgen war die türkische Lira schlagartig eingebrochen. Die Währungsturbulenzen schlugen bis auf die europäischen Finanzmärkte durch. Grund war ein Bericht der "Financial Times", wonach die Europäische Zentralbank (EZB) mehrere große Banken wegen deren Engagements in der Türkei beobachte. Ökonomen des Bankhauses Berenberg halten derartige Sorgen aber für übertrieben.

Verschärft wurde der Sturzflug der Lira am Nachmittag durch Äußerungen von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan und vom türkischen Finanzminister Berat Albayrak. Beide schafften es nicht, verlorengegangenes Vertrauen in die Lira wieder herzustellen. Hinzu kam, dass die USA ihre Importzölle auf türkische Stahl- und Aluminiumprodukte verdoppelten. Hintergrund ist ein Streit zwischen den Vereinigten Staaten und der Türkei um einen dort festgehaltenen US-Pastor./bgf/jsl/he