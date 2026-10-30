DAX 25.819 -0,8%ESt50 6.131 -1,2%MSCI World 4.936 -0,0%Top 10 Crypto 10,27 -1,8%Nas 25.410 -3,0%Bitcoin 69.364 -0,5%Euro 1,1155 -0,3%Öl 117,7 +2,4%Gold 3.894 -3,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Deutsche Anleihen: Leicht gestiegen - Deutsche Inflation gesunken

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,09 Prozent auf 122,47 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,31 Prozent.

Werbung

Verbraucherpreisdaten aus Deutschland stützten den Anleihemarkt ein wenig. Die Inflation im Oktober war stärker gesunken als erwartet. "Dass die Inflation unter die Marke von 3 Prozent fällt, liegt vor allem am Tankrabatt", sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Doch für eine Entwarnung sei es zu früh. Die massiv gestiegenen Energiepreise dürften schrittweise andere Güter und Dienstleistungen verteuern.

Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING-Bank zeigt sich hingegen zuversichtlicher für die weitere Preisentwicklung: "Für die EZB werden die heutigen deutschen Inflationsdaten die 'Tauben' bestärken, da die Zahlen zeigen, dass noch immer keine indirekten oder Zweitrundeneffekte in Sicht sind", heißt es in einem Kommentar. "Bleibt diese Situation unverändert, ist selbst eine Zinserhöhung im Dezember möglicherweise noch nicht beschlossene Sache." Die EZB hatte am Donnerstag den Leitzins nicht angetastet. Allerdings gehen viele Ökonomen weiterhin von einer Erhöhung im Dezember aus.

Gegen den Trend in der Eurozone sind die französischen Renditen gestiegen. Die Wirtschaft Frankreichs hat sich in den Sommermonaten überraschend schwach gezeigt und damit die Konjunkturflaute seit Beginn des Jahres fortgesetzt. Grund für die Konjunkturschwäche in den Sommermonaten waren ein anhaltender Rückgang der Investitionen und rückläufige Exporten. Frankreich steht wegen der angespannten Lage des Staatshaushalts und gewalttätiger Proteste gegen Sparbemühungen der Regierung im Fokus der Finanzmärkte. Zuletzt waren die Renditen für französische Staatsanleihen stark gestiegen und hatten langjährige Höchststände erreicht./jsl/he

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.